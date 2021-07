Reprodução/TV Globo Homem morre após cair entre trem e plataforma da estação da Supervia





Um homem morreu após ficar preso entre o trem e a plataforma, na manhã desta terça-feira, na estação da SuperVia na Mangueira, na Zona Norte do Rio. O acidente aconteceu por volta das 6h40 na linha sentido Santa Cruz, Zona Oeste.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 6h50 para o resgate, mas a vítima não resistiu ao ferimentos e morreu no local. A morte foi confirmada por volta das 7h25. O homem ainda não foi identificado.

Passageiros que estavam no momento da queda relatam que o homem estava com diversas sacolas e teria se desequilibrado e caído. A concessionária informou que por conta do acidente, a plataforma da Mangueira está fechada para o embarque de passageiros.

Além disso, os trens do ramal Santa Cruz circulam nos dois sentidos por uma linha só e, por isso, podem precisar aguardar ordem de circulação no local. A SuperVia ressalta que o ramal não está interrompido.