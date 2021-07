Reprodução: iG Minas Gerais Polícia suspeita que Lázaro Barbosa obteve ajuda de vizinhos e fazendeiros para fugir

A Polícia Civil de Goiás diz que um áudio enviado por aplicativo de mensagens confirma a participação do fazendeiro Elmir Caetano na fuga do serial killer Lázaro Barbosa . A gravação, divulgada pela TV Globo neste domingo (04), o fazendeiro afirma que Lázaro "estava dormindo no barraco da mãe dele".



"Ele tá dormindo lá naquele barraco onde a mãe dele morava", diz Caetano no áudio.

O fazendeiro foi patrão de Eva Maria de Souza, mãe de Lázaro. Ela, inclusive, chegou a morar na fazenda de Elmir Caetano quando trabalhava para ele.

Os investigadores suspeitam que o serial killer fazia parte de uma organização criminosa e que Caetano seria o mandante dos crimes cometidos por Lázaro. O fazendo está preso desde o início das investigações.

Lázaro Barbosa foi capturado e morto em meio à troca de tiros, após 20 dias de buscas na região de Cocalzinho de Goiás (GO) . Ele era acusado de cometer chacinas em Ceilândia (DF) e em cidades goianas . Mais de 300 agentes participaram das buscas.