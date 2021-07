Reprodução Criança recebeu alta médica nesta sexta-feira (2)

Após passar 14 dias internado , Enzo Vaz Ferreira Pontes, de 6 anos, que caiu de uma atração no Beto Carrero World , no Litoral Norte, recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira (2). O menino foi recebido pelos parentes, que o esperavam no saguão do hospital.

"Foi um milagre. Ele saiu andando e falando. Sorrindo e está super bem. A família toda está super feliz e agradecida pelas orações de todas as religiões. Ele é o nosso herói, por isso saiu vestido de Super-Homem do hospital", afirmou o tio de Enzo, Guilherme Pontes, ao G1 .



A criança deixou a unidade com um tampão no olho — que faz parte do tratamento — e um dos braços apoiados em um tipoia. De acordo com o tio, assim que a família soube da alta, foi até a igreja do hospital agradecer.

O menino estava internado no Hospital Pequeno Anjo, de Itajaí (SC). Ele teve traumatismo craniano e fratura na clavícula após cair de uma estátua que os visitantes do parque usam para tirar fotos, no último dia 19.

O advogado dos pais de Enzo disse que eles não devem voltar para Curitiba (PR), onde moram, na próxima semana. "Vamos reunir com a família e tomar as providências necessárias", informou o advogado.

Na semana do acidente, o parque divulgou uma nota dizendo que mantinha contato e dava assistência à família.

De acordo com o boletim divulgado pelo hospital, a criança vai precisar de acompanhamento ambulatorial para evitar sequelas motoras devido aos ferimentos que sofreu. "Não podemos afirmar ainda [se ele terá sequelas], alguns exames terão que ser realizados em aproximadamente 30 dias", escreveu o Hospital Pequeno Anjo.