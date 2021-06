Reprodução/ NSC Em postagem numa rede social, Alexia Serafim acusou o parque de não prestar auxílio à família

Uma tia do menino Enzo , de 6 anos, que está internado em estado grave após cair de uma atração no Beto Carrero World, em Penha, Santa Catarina, usou seu perfil numa rede social para fazer um desabafo sobre o acidente. Alexia Serafim acusou o parque de não prestar auxílio à família. Segundo o relato, os responsáveis pela área de lazer alegam que falarão apenas com a mãe da criança. Alexia diz que isso é impossível, já que ela está em estado de choque. No início da tarde, a postagem já não estava mais disponível no perfil aberto.

"ABSURDO! DESCASO TOTAL! Não prestaram auxílio nenhum, os próprios pais que acionaram o Samu, não tinha onde ficar, nem se alimentar, meu sobrinho teve traumatismo craniano, passou por cirurgia e está na UTI. O parque se recusa a falar conosco, querem falar somente com a mãe que está EM ESTADO DE CHOQUE SEM CONDIÇÕES DE FALAR E RESOLVER NADA. Ao ser dito que seria acionado advogado e impressa disseram “FAÇA O QUE QUISER” e desligaram na nossa cara. Total desrespeito, falta de empatia e solidariedade, a criança foi foi realizar um sonho de aniversário e agora está em estado grave no hospital !!! Enzo, amor da tia, estamos todos em oração pela sua vida, lutaremos até o fim!!! Beto Carrero World QUE VERGONHA!!!", escreveu Alexia.

Você viu?

Um tio do menino, Guilherme Alves Pontes, também comentou o acidente e fez acusações contra o parque. Ele alegou que o sobrinho "não está tendo auxílio nenhum" e que "está internado sem nenhum suporte do Beto Carrero World. Guilherme alegou ainda que a criança precisa fazer exames e que não há ambulância para transportá-la de um hospital para o outro.

O perfil oficial do Beto Carrero World publicou um posicionamento nos comentários da postagem de Guilherme onde diz que Enzo foi "imediatamente assistido pelo time" do parque e "encaminhado para o Pronto Atendimento mais próximo":

"Nosso pequeno visitante caiu ao subir para a foto no Gorila , durante seu passeio, porém foi imediatamente assistido pelo time do Beto Carrero e encaminhado para o Pronto Atendimento mais próximo, ficando sob os cuidados médicos. Seguimos em contato com a família. Em breve tudo ficará bem!".





Segundo informações do Hospital Pequeno Anjo, em Itajaí, Enzo passou por uma cirurgia no sábado para instalação de um dreno. Ele está intubado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde permanece respirando com ajuda de uma ventilação mecânica. Ainda de acordo com a unidade hospitalar, seu quadro clínico é grave, requer cuidados, porém estável.