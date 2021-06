Redes Sociais/CBPMESP Corpo de Bombeiros atua para conter as chamas em estabelecimento comercial





O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo (CBPMESP) atua em um incêndio de grandes proporções no galpão de uma loja outlet na Rua Mamoré, altura do número 305, no Bom Retiro, região central de São Paulo, desde às 8h20 desta segunda-feira (28).

Foram designadas 15 viaturas para conter as chamas no galpão de aproximadamente 370m². Segundo o Corpo de Bombeiros, até o momento não há registros de vítimas.

Imagens do combate ao incêndio em galpão na região do Bom Retiro, no momento com 15 viaturas, sem vítima #193I pic.twitter.com/PjqVr43hvO — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) June 28, 2021