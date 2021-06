Reprodução/Redes sociais CBPMESP Incêndio na comunidade do Pau Queimado, zona leste da capital paulista





Um incêndio atingiu casas na comunidade do Pau Queimado, na Penha, zona leste de São Palo na manhã desta quarta-feira (23).

Veja o vídeo:

13 equipes do 3º Grupamento de Bombeiros no grande combate ao incêndio pela "Comunidade do Pau Queimado". Não houve vítima. #193I pic.twitter.com/FdWOGA4HcA — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) June 23, 2021





Treze equipes do 3º Grupamento de Bombeiros atuaram no local para conter as chamas. Segundo a publicação do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo (CBPMRSP) nas redes sociais, o fogo foi controlado, e não houve vítimas.

Na Comunidade Pau Queimado, fogo já extinto e em fase de rescaldo. Não houve vítima. #193I pic.twitter.com/rhXENpiTYh — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) June 23, 2021