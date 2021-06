Reginaldo Pimenta / Agência O Dia Manifestantes protestam contra PL 490 e interditam Avenida Radial Oeste





Um protesto contra o Projeto de Lei (PL) 490 interditou pistas da Avenida Radial Oeste, próximo ao Museu do Índio, na altura do Maracanã, Zona Norte do Rio de Janeiro, sentido Praça da Bandeira, na manhã desta segunda-feira (28).

Manifestantes atearam fogo em objetos e protestaram contra o PL que tem como objetivo alterar a demarcação de terras indígenas no país. Agentes do 6º Batalhão da Polícia Militar (Tijuca) foi informada da manifestação e esteve no local. Apesar da atuação da PM para liberação de pistas da Radial Oeste, cariocas enfrentaram retenções e congestionamentos, optando por desvios.