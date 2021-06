Carlos Brito/G1 Irmãs esfaqueadas foram encaminhadas ao Hospital Estadual Alberto Torres, onde seguem internadas





A Polícia Militar prendeu na noite deste domingo (27) Marlon Ribeiro Soares, de 17 anos, suspeito de esfaquear duas irmãs Brenda Machado Viana, de 15 anos, e Gabriela da Silva Viana, de 13 anos, no último sábado (26), em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. As informações são do G1.

As adolescentes teriam sido atacadas no momento em que a mãe foi ao mercado. As vítimas foram socorridas por vizinhos e parentes e encaminhas ao Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo.

“A direção do Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT) informa que as pacientes Brenda Machado Viana e Gabriela da Silva Viana apresentam estado de saúde estável”, informou a Secretaria Estadual de Saúde neste domingo (27).

Policiais do 7º Batalhão da Polícia Militar foram designados para atender a ocorrência e ouviram da mãe das meninas que o suspeito seria um morador de rua, que teria sido acolhido pela família há três meses. Porém quando a mãe descobriu um relacionamento entre o rapaz e uma das meninas, a mulher decidiu expulsá-lo. Em retaliação, o suspeito teria agredido as adolescentes e fugido.





Segundo a 73ª Delegacia de Polícia (Neves), Marlon, suspeito de esfaquear as irmãs, responderá por fato análogo ao crime de tentativa de feminicídio.