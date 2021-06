Reprodução/Wikimédia Communs Pesquisa indica que Alckmin vence qualquer disputa de segundo turno

Um retorno do ex-governador de São Paulo , Geraldo Alckmin (PSDB), ao comando do Palácio dos Bandeirantes seria o cenário mais provável que aconteça caso as eleições estaduais fossem hoje. O tucano venceu todas as simulações realizadas pela pesquisa EXAME/IDEIA de segundo turno.

No primeiro turno, Alckmin encontra-se no primeiro lugar das pesquisas quando a disputa é sem a presença do atual governador, João Doria (PSDB). Em um pleito em que os dois estejam presentes, há um empate técnico. Em terceiro lugar, encontra-se Fernando Haddad (PT).

Nos cenários de segundo turno, Alckmin venceria Doria com 38% contra 26% dos votos válidos. Caso enfrente o atual vice-governador, Rodrigo Garcia, teria uma vitória acachapante de 43% contra 13%. Contra os nomes de esquerda - Fernando Haddad (PT) e Guilherme Boulos(PSOL) - o desempenho é o mesmo, com Alckmin obtendo 44% das intenções de voto contra 25% de ambos os candidatos.

O levantamento questionou os entrevistados sobre uma eventual disputa eleitoral sem a presença de Alckmin. Márcio França, seu ex-vice governador, se beneficiaria da sua ausência e venceria Fernando Haddad por 44% contra 25% no segundo turno.





A pesquisa EXAME/IDEIA possui um arredondamento em seus percentuais e foi realizado entre os dias 22 e 24 de junho, que ouviu 1.000 pessoas em entrevistas realizadas por ligação de telefone - tanto fixo quanto residencial.