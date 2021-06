Reprodução Deputado Daniel Silveira (DEM-DF), com camiseta ilustrando o presidente Jair Bolsonaro

O deputado Federal Carlos Jordy (PSL-RJ) criou uma vaquinha online para arrecadar dinheiro e pagar a fiança do seu correligionário, Daniel Silveira, preso nesta quinta-feira (24). Silveira voltou a ser detido por violação do uso da tornozeleira eletrônica.

O congressista foi preso na quinta-feira em razão do não pagamento do valor estabelecido pelo ministro após sucessivas violações do monitoramento eletrônico usado por Silveira, que integra a base aliada do presidente Jair Bolsonaro.

A vaquinha tinha meta de alcançar o valor de R$ 100 mil, que é o montante estipulado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Na noite desta sexta-feira, a mobilização já tinha conseguido levantar R$ 108 mil.

"Se cada um dos brasileiros indignados com esse totalitarismo do STF doar qualquer valor (...) temos certeza que arrecadaríamos milhões, mas não é necessário tudo isso. Precisamos arrecadar 100 mil reais para pagar a fiança para libertarem Daniel. É um valor alto, mas que, se todos puderem ajudar com qualquer valor, arrecadaremos a quantia para garantir a liberdade ao amigo que sempre foi porta-voz dos brasileiros que prezam pela Liberdade", escreveu Jordy, no site da vaquinha.

Pagamento

A defesa de Silveira tentou efetuar o pagamento da fiança nesta sexta-feira, no valor R$ 100 mil, e pediu para que o ministro Alexandre de Moraes restabeleça a prisão domiciliar do deputado. No entanto, a conta da Caixa Econômica Federal aberta para o depósito judicial está inativa. Por esse motivo, Silveira permaneceu detido.

De acordo com informações prestadas pela Polícia Federal ao ministro do STF, o deputado tentou fugir quando percebeu que os policiais chegavam à sua casa, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, para prendê-lo.