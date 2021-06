Reprodução/TV Globo Prédio de onde a menina de 12 caiu





Uma menina de 12 anos está em estado grave após cair do quarto andar de um prédio na Rua Conde de Bonfim, na Tijuca, Zona Norte do Rio. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 6h08. À equipe do quartel da Tijuca, que fez o atendimento, foi relatado que a criança caiu do prédio.

No acidente, a menina ainda colidiu com a fiação elétrica. Testemunhas contam que a menina ficou muito machucada. Ela foi levada para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro da cidade. Ainda não se sabem as circunstância do acidente.