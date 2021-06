Reprodução Planilha da Anvisa com representantes de produtores de vacina contra a covid-19. Em amarelo, reunião da Covaxin, com participantes omitidos, no espaço da direita

Uma planilha da Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa ) que detalha as reuniões com representantes de produtores de vacina contra a covid-19 omite os participantes da reunião realizada com os produtores da Covaxin , da Índia.



Realizada no dia 20 de janeiro, a reunião teria ocorrido entre a Precisa Medicamentos, intermediária do laboratório indiano no Brasil, e a Coordenação de Inspeção e Fiscalização Sanitária de Insumos Farmacêuticos, da Anvisa. O tema do encontro é destacado no documento como "estratégia de certificação da Bharat Biotech, que produz a vacina Covaxin".

A planilha da Anvisa foi disponibilizada em 11 de março, em resposta a pedido feito pela Lei de Acesso à Informação. 40 reuniões, de junho de 2020 a fevereiro de 2021, aparecem na lista. Além da Covaxin, apenas a reunião da vacina russa Sputnik, em 2 de fevereiro, omite o nome os participantes.

Até o momento, a Anvisa não explicou porque os nomes dos participantes da reunião não constam no documento. Ministério da Saúde e Secretaria de Imprensa do Palácio do Planalto também não se pronunciaram.

Atualmente, o Ministério Público Federal (MPF) afirma haver indícios de crime de corrupção no contrato para compra da Covaxin. O assunto está em destaque na CPI da Covid, que ouve nesta sexta-feira, denúncia sobre o tema . Após o caso vir a tona, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) tem estudado o cancelamento do contrato.

- Com informações do UOL.