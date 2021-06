Divulgação/Polícia Civil Operação contra o tráfico de drogas deflagrada pelo MPRJ em ação conjunta à Polícia Civil





Pelo menos 31 pessoas foram presas em uma operação contra o tráfico de drogas realizada nesta quarta-feira (23) no Sul e Costa Verde do Rio pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ).

Segundo nota do MPRJ, operação "Futebol Clandestino" tem como objetivo cumprir 87 mandados de prisão preventiva e 112 de busca e apreensão. Ela é realizada pelo MPRJ em parceria com Polícia Civil, que informou que os mandados são cumpridos em Barra Mansa, Volta Redonda, Resende, Porto Real, Barra Do Piraí, Angra dos Reis, além de Búzios e Rio de Janeiro.

Ainda de acordo com o MPRJ, a operação teve início a partir de investigações em Barra Mansa, onde a a quebra do sigilo dispositivos de dados apreendidos com traficantes permitiu identificar o funcionamento de uma organização criminosa atuante na região.