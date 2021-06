Reprodução/Facebook Padre desmaia durante missa transmitida ao vivo

Em Recife (PE), um padre desmaiou durante a transmissão de uma missa online na Paróquia São Sebastião Vasco da Gama no último domingo (20). A celebração estava sendo gravada e divulgada ao vivo nas redes sociais no momento do incidente.

O padre Rosivaldo Torres, de 51 anos, passou mal, caiu e bateu a cabeça no chão, sendo socorrido por ajudantes da missa e fiéis que estavam no local.

O padre foi levado ao hospital e, de acordo com a paróquia, recebeu atendimento, passou por exames e está se recuperando.

Assista:

O próprio padre publicou um vídeo agradecendo a "atenção, carinho e orações" das pessoas e disse já estar melhor.