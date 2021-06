Reprodução Lázaro Barbosa, de 32 anos, é procurado há nove dias

Na tarde desta quinta-feira (17), a força-tarefa que busca Lázaro Barbosa de Sousa, de 32 anos , trocou tiros com o criminoso em uma fazenda do município de Girassol (GO). De acordo com o jornal O Globo , os agentes cercaram a área e pediram para a imprensa ficar afastada do local.

Cerca de 200 policiais e três helicópteros estão mobilizados na ação que investiga o paradeiro do homem acusado de cometer uma chacina em Ceilândia (DF), entre outros crimes, há nove dias.

De acordo com a publicação, não houve feridos.