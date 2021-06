VÍDEO: Onças-pintadas brigam para proteger filhote no Pantanal-MS Onças fêmeas foram flagradas em clima tenso no Pananal do Mato Grosso do Sul; Biólogo explica que a briga iniciou-se após uma onça se aproximar do filhote da outra

Por iG Último Segundo | 15/06/2021 10:01 -