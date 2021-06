Reprodução/redes sociais Policial deu um tapa no rosto da mulher, em MG

O vídeo de um grupo de três policiais militares agredindo uma mulher no último domingo (13) ganhou repercussão nas redes sociais. O momento foi gravado pelas testemunhas que andavam no centro da cidade de Formiga, em Minas Gerais .



No vídeo, é possível ver os policiais empurrando a mulher em um banco. Depois, ela xingou uma PM e a mandou "calar a boca" e, em seguida, a policial se aproximou da mulher e a agrediu com tapas no rosto.

Ainda, outros dois policiais estavam ao lado da mulher, prenderam seus braços e ela foi algemada. A PM disse à TV Integração que a mulher já tem passagens por receptação e que foi presa por resistência, mas não informou o motivo pelo qual ela foi abordada pelos agentes.

Veja as imagens:





O Comando da 7ª região da Polícia Militar (PM) afirmou, por meio de nota, que instaurou um processo administrativo para investigar a abordagem. De acordo com eles, a policial também foi afastada das ruas e agora é responsável apenas por serviços internos da unidade policial até o fim da apuração.