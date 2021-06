Reprodução Senhora de 60 anos foi alvo de um enxame de abelhas na Estrada de Porto Acre

Uma senhora de 60 anos de idade - e sua neta de 12 - foram vítimas de um enxame de abelhas na Estrada de Porto Acre , em Polo Pimenta, zona rural do município. O ataque foi causado por uma ventania, na última sexta-feira (11), que atingiu o estado acreano. As informações são do portal G1.

As equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Porto Acre e Rio Branco foram chamadas para socorrer as vítimas. Ambas foram levadas para receber atendimentos médicos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Sobral, localizada na capital acreana.

Thays Daher Vasconcelos, enfermeira do Samu de Rio Branco, relata que a idosa "estava desorientada com vários ferrões pela cabeça, pelos braços e barriga. Não tinha nenhuma gravidade, estava estável e colocamos dentro da ambulância para avaliar melhor. Quando chegamos com ela na UPA, fomos ajudá-la a tirar a roupa e vimos que tinha ainda cinco abelhas na cabeça dela e presas dentro do corpo."





Sua neta conseguiu se salvar de um ataque maior após pegar um cobertor "e se cobriu todinha. Quando chegamos ao local, perguntamos pela outra vítima e a população falou que não tinha como entrar na casa porque estava cheia de abelhas . A outra equipe do Samu chegou e, com ajuda de cobertores dos moradores, entraram na casa e retiraram a criança", finalizou Thays.