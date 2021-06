Agência Câmara Ex-vice-presidente da República Marco Maciel

Marco Maciel morreu na madrugada deste sábado (12), aos 80 anos. O pernambucano – que foi vice-presidente de Fernando Henrique Cardoso – estava internado em um hospital de Brasília por complicações do Mal de Alzheimer, que o acometia desde 2014.

Pela internet, figuras políticas prestaram homenagens ao ex- deputado, governador de Pernambuco, senador e vice-presidente. Ciro Gomes, pré-candidato à presidência da República pelo PDT, afirmou que Maciel ‘dignificou as melhores tradições pernambucanas na política brasileira. “Meus sentimentos à família e amigos”, escreveu Gomes no Twitter.

Lamento a morte do ex-vice-presidente do Brasil, Marco Maciel. Homem decente e de espírito publico, dignificou as melhores tradições pernambucanas na política brasileira. Meus sentimentos à família e amigos. — Ciro Gomes (@cirogomes) June 12, 2021

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), também prestou homenagens ao ex-presidente.”No auge da falta de racionalidade e da incapacidade de construir consensos em prol do Brasil, perdemos o homem público brasileiro cuja trajetória foi marcada por essas qualidades. Meus sentimentos aos familiares e amigos”, escreveu.

No auge da falta de racionalidade e da incapacidade de construir consensos em prol do Brasil, perdemos o homem público brasileiro cuja trajetória foi marcada por essas qualidades. Meus sentimentos aos familiares e amigos. https://t.co/DxgZkx0lId — Eduardo Paes (@eduardopaes) June 12, 2021

O deputado Silvio Costa Filho (Republicanos) afirma que Maciel foi ‘um homem que sempre cultivou a boa política, o diálogo e o amor por Pernambuco e pelo Brasil’.

Quero lamentar profundamente a morte do ex deputado, governador, senador e vice presidente da república Marco Maciel.

Um homem que sempre cultivou a boa política, o diálogo e o amor por Pernambuco e pelo Brasil! — Silvio Costa Filho (@Silvio_CFilho) June 12, 2021