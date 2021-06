Reprodução/Wikimedia Commons Marcelo Freixo irá para o Partido Socialista Brasileiro (PSB)

Marcelo Freixo (PSOL-RJ), deputado federal, anunciou em suas redes sociais que deixará o PSOL nesta sexta-feira (11) para se filiar ao PSB. O objetivo, segundo o parlamentar, é construir "uma aliança mais ampla para enfrentar o grupo político que faliu o Rio de Janeiro." Em entrevista à revista Veja, Freixo confirmou sua pré-candidatura ao governo do Rio de Janeiro nas eleições de 2022 .



Em seu perfil no Twitter, o político se pronunciou sobre a sua saída do PSOL - partido o qual se filiou em 2005.



SOBRE MINHA SAÍDA DO PSOL: Ingressei no PSOL em 2005, antes de me eleger deputado estadual pela primeira vez. De lá para cá, compartilhamos uma bela história e colocamos o partido no centro da luta pela democracia brasileira. 👇 — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) June 11, 2021





Marcelo explicou que sua decisão de mudar de partido "faz parte de um projeto nacional", já que o Rio de Janeiro e o Brasil - na visão do deputado - enfrentam "uma situação sem precedentes com relação à violência e à economia".



Você viu?

Ao confirmar sua pré-candidatura à disputa ao governo do estado do Rio de Janeiro, o político relatou que, no PSOL, não seria possível viabilizar uma aliança "tão abrangente quanto a que se faz necessária". Porém, Freixo mantém o diálogo com os psolistas ao alegar que "a disputa no Rio, especialmente, não é da direita contra a esquerda, mas da civilização contra a barbárie."



Freixo, inclusive, deu nomes de participantes da sociedade civil que já participam do seu plano de governo para as eleições estaduais de 2022. "Os economistas André Lara Resende e Laura Carvalho estão traçando um plano de recuperação do estado. O Raul Jungmann, ex-­ministro da Defesa, coordenará o programa de segurança e Carlos Gadelha, da Fiocruz, atuará na saúde."







"O Rio faliu economicamente, politicamente e eticamente. O grupo dos ex-governadores Wilson Witzel , Sérgio Cabral e Anthony Garotinho e do ex-deputado federal Eduardo Cunha estará no mesmo palanque. Só unidos seremos capazes de derrotar o bloco político que acabou com o estado. A realidade das milícias, do tráfico, do desemprego e da corrupção estrutural se agravou em toda parte", explicou Marcelo.

Atualmente, o deputado Marcelo Freixo é o favorito para assumir a cadeia do Palácio Guanabara. Um levantamento do instituto Paraná Pesquisas, realizadas no dia 02 de junho, mostraram que o parlamentar possui de 23,5% a 25,2% das intenções de voto no primeiro turno conta 15,6% a 16,7% do atual governador Cláudio Castro (PSC).