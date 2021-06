Reprodução/Wikimedia Commons Freixo é o favorito para assumir o Palácio Guanabara, indica pesquisa

O deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ) encontra-se na liderança das intenções de voto para as eleições estaduais do Rio de Janeiro em 2022. Caso o pleito fosse realizado neste momento, a cadeira de chefe do executivo carioca no Palácio Guanabara seria ocupado pelo candidato de esquerda.



De acordo com o instituto Paraná Pesquisas, Freixo obteve 23,5% a 25,2% das intenções de voto governador Cláudio Castro (PSC) vai de 15,6% a 16,7% e oscila entre a segunda e a terceira colocação, a depender do cenário.



O cenário ainda aparece indefinido com ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ) na terceira colocação com 12,8%. Fora do 'pódio', Washington Reis (MDB) aparece em quarto com 8% seguido pelo ex-técnico de vôlei Bernardinho (Novo) com 5,6%.





O estudo realizado pelo instituto Paraná Pesquisas entrevistou 1.530 eleitores em 44 municípios do Rio de Janeiro, atravás de ligações telefônicas. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos.