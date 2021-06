Tânia Rêgo/Agência Brasil Dr. Jairinho pode ter seu registro de medicina cassado pelo Conselho Regional do Rio de Janeiro

O Dr. Jairinho, ex-vereador do Rio de Janeiro e acusado de participar do assassinato do menino Henry Borel , de apenas 4 anos de idade, teve seu registro para exercer medicina suspenso pelo Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro (Cremerj).

Uma possível infração ao Código de Ética Médica foi o motivo alegado pelo órgão para aplicar a interdição cautelar em Jairinho .





O processo corre em sigilo e, atualmente, o andamento segue as normas do Código de Processo Ético-Profissional. Se condenado, as punições vão desde advertência até a cassação definitiva do registro.