A deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) reencontrou seu pai, Clemente Bejuska, após dez anos de rompimento. Em sua rede social, a deputada compartilhou o momento com seus seguidores. As informações são da IstoÉ.

“Hoje foi um dia muito especial e quero dividir com vocês. Depois de mais de uma década sem contato, sem nos vermos, reencontrei meu pai. A reconexão foi imediata e começou com um abraço apertado e algumas lágrimas nos olhos. Tivemos uma história difícil, como a de tantas famílias, mas hoje jogamos todas as mágoas fora e decidimos apenas falar de coisas boas, de perdão, de ensinamentos, de entender o outro. Foi uma longa conversa cheia de emoções”, escreveu a parlamentar em seu post no Instagram.





Durante as eleições municipais de 2020, enquanto concorria à Prefeitura de São Paulo, Joice gravou um vídeo contando que o pai, caminhoneiro, era alcoólatra. “Me lembro de muitas vezes chegar em casa da escola, à noite, com fome, e ele me olhar com raiva e dizer que eu jamais seria nada na vida”, revelou na ocasião.

































