Foto: Divulgação/Polícia Civil Armando Jaques Martins Neto foi preso perto de casa em Nova Iguaçu

Policiais civis da 15ª DP (Gávea) prenderam, nesta quinta-feira, o motorista de aplicativo Armando Jaques Martins Neto, de 38 anos, pelo crime de furto qualificado. Armando foi encontrado em Nova Iguaçu , na Baixada Fluminense, perto de onde mora.

O motorista foi flagrado pelos policiais transportando uma bicicleta elétrica, no valor de R$10 mil, na mala de seu veículo. Ela havia sido furtada de um condomínio em São Conrado , Zona Sul do Rio, na noite de quarta-feira. O motorista cometeu o crime após deixar uma passageira que conduzia, pelo aplicativo, no condomínio em que residia a dona da bicicleta.

A bicicleta foi recuperada e será devolvida para a proprietária. O preso seguiu para o sistema penitenciário e passará por uma audiência de custódia.