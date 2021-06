A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou ao G1 que não foi registrado boletim de ocorrência sobre o crime mas que o rapaz foi chamado a prestar depoimento depois da repercussão do caso.

A vítima foi levada para um cômodo da casa e, com um celular, gravou um vídeo pedindo para chamarem a polícia . Em cerca de 40 minutos, policiais militares foram até o local e arrombaram a porta da casa.

Um homem foi roubado enquanto transmitia um jogo ao vivo na internet, e acabou publicando também o momento do assalto . O caso aconteceu em Vinhedo (SP) na terça-feira (1), e veio à público nesta quinta-feira (3).

