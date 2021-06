reprodução / Twitter Assaltantes levaram R$ 130 milhões de agência do Banco do Brasil, em Criciúma, Santa Catarina

Apelidados nos meios policiais de "Bonnie e Clyde" brasileiros, em alusão ao casal de ladrões americanos da década de 1930, Kauane Rafaela Dutra , 27, e Alex Sandro Siqueira Antônio , 40, planejaram o maior roubou de Santa Catarina. É o que diz a Polícia Civil do estado.

Os assaltantes envolvidos levaram de uma agência do Banco do Brasil cerca de R$ 130 milhões em Criciúma e se tornou um dos maiores roubos do país. O planejamento da ação teve início no fim da noite de 30 de novembro de 2020 , segundo informação da coluna de Josmar Jozino, do UOL.

O casal foi preso em Votorantim, interior de São Paulo. A polícia acredita que ao menos 30 criminosos participaram do roubo. Até agora, 15 foram capturados. Parte do bando tem envolvimento com o Primeiro Comando da Capital (PCC) . O dinheiro roubado ainda não foi encontrado.