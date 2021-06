Reprodução Fabrício Queiroz não poderá mais sair do Brasil

A Polícia Federal, por meio da sua Delegacia de Imigração, adicionou o ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz , na lista de brasileiros que estão proibidos de sair do país.

Sua esposa, Márcia Aguiar, também está inclusa na medida cautelar determinada pela Justiça .

O Ministério Público do Rio de Janeiro investiga ambos por supostas participações no esquema de peculato - ou seja, desvio de recursos públicos - popularmente chamado de 'rachadinha'.





De acordo com o órgão, o ex-senador Flávio Bolsonaro , enquanto deputdo estadual do estado carioca, desviou mais de R$ 6 milhões da Assembléia Legislativa do estado do Rio de Janeiro (Alerj). O parlamentar nega as acusações.