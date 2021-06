Reprodução Bola recheada de carregadores e droga foi chutada para dentro de presídio na Paraíba

A Penitenciária Padrão de Campina Grande, na Paraíba , foi alvo de um episódio curioso na tarde da última segunda-feira (01). Isso porque câmeras do circuito interno de segurança flagraram um rapaz chutando uma bola para dentro do presídio. O objeto, porém, guardava carregadores e celular e uma trouxinha de maconha no seu interior. Assista ao momento:







Nas imagens, é possível ver que o homem foge acompanhado em uma motocicleta logo em seguida. O objeto chuado foi interceptado pelos policiais penais, que realizaram a apreensão da bola .







Leandro Batista, diretor do presídio, informou que a polícia realizou rondas até as 15h, mas os agentes de segurança ainda não encontraram o suspeito de cometer o crime.