Foto: Reprodução Kamala Harris durante a campanha eleitoral de 2024

A ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, afirmou neste fim de semana que não descarta disputar novamente à Presidência do país.

Veja também: Trump planeja dar seu nome a salão de baile da Casa Branca

A política democrata se expressou nestes termos em uma entrevista à emissora britânica BBC que será transmitida no domingo (26), e que teve alguns trechos já divulgados neste sábado (25).

A entrevista irá ao ar pouco menos de um ano após a derrota de Harris para o republicano Donald Trump na eleição presidencial de 2024.

Na entrevista, Kamala Harris insistiu que "possivelmente" algum dia será presidente, algo que foi interpretado como uma sugestão de que voltará a se candidatar às eleições presidenciais dos EUA em 2028.

A democrata também ressaltou que suas sobrinhas-netas, "sem dúvida, em suas vidas" , veriam uma mulher presidente dos Estados Unidos.

Questionada se ela seria essa pessoa, Harris confirmou que considera concorrer novamente ao cargo. "Ainda não terminou" , disse a ex-vice-presidente.

E afirmou: "Vivi toda a minha carreira como uma vida de prestação de serviços, e isso está em mim" .





Em resposta às pesquisas que a colocam inclusive atrás até mesmo do ator ex-lutador Dwayne Johnson - também conhecido como "The Rock" -, Harris destacou que não acompanha as sondagens com atenção.

"Se eu tivesse ouvido as pesquisas, não teria me candidatado ao meu primeiro cargo, nem ao segundo, e certamente não estaria sentada aqui", comentou.

A ex-vice-presidente americana no governo de Joe Biden perdeu em novembro do ano passado a eleição vencida pelo republicano Donald Trump, a quem classificou nesta entrevista como um "tirano" .

Harris também afirmou que acreditava que suas previsões sobre o comportamento fascista de Donald Trump e seu governo com tinturas autoritárias estão se cumprindo.

"Se olharmos para o que aconteceu, por exemplo, em como usou como arma as agências federais que perseguem satiristas políticos... (Trump) É tão suscetível que não suportou as críticas por uma piada e tentou fechar um meio de comunicação inteiro no processo" , acrescentou.

Kamala Harris também criticou duramente os líderes empresariais e instituições americanas que, em sua opinião, se curvaram com demasiada facilidade às exigências do presidente.

"Muitos capitularam desde o primeiro dia, se ajoelham diante de um tirano, creio que por diversas razões, entre elas, porque querem estar perto do poder, porque talvez queiram que uma fusão seja aprovada ou evitar uma investigação" , opinou.