Alan Santos/PR - 09/06/2022 Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden

O presidente americano, Joe Biden, disse nesta sexta-feira (12) acreditar que o Irã atacará em breve Israel em represália a um bombardeio na Síria, o que pediu que não aconteça.

"Não quero dar informação confidencial, mas minha expectativa é que será mais cedo ou mais tarde", disse o presidente americano. Perguntado sobre a mensagem que gostaria de transmitir ao Irã, respondeu: "Não o faça! Ajudaremos Israel a se defender e o Irã vai fracassar."

Os Estados Unidos anunciaram hoje o envio de reforços ao Oriente Médio enquanto Israel está em alerta diante de um possível ataque iraniano.

O Irã prometeu retaliar o ataque de 1º de abril contra seu consulado em Damasco, uma operação que atribuiu a Israel. Sete membros dos Guardiões da Revolução morreram nesse ataque, entre eles dois generais.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp