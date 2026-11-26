Wikimedia Commons Taco Bell

Jurvany Damas, de Nova Jersey, nos Estados Unidos, entrou com um processo contra o Taco Bell depois de alegar ter se engasgado com pedaços de uma luva de borracha encontrados dentro de seu burrito.

O caso aconteceu em 23 de agosto de 2024, em uma unidade localizada em Union Township, no nordeste do país. Segundo a mulher, na primeira mordida, sentiu algo preso na garganta.

Damas chegou a dar uma outra mordida e começou a engasgar. Quando analisou o lanche mais de perto, afirmou ter encontrado "material de luva de borracha".

Na ação judicial, ela disse que ficou doente e sofreu uma lesão não especificada que poderá "exigir cirurgia no futuro".

O que diz o processo

A rede e sua empresa controladora, Yum! Brands, estão sendo acusadas de negligência por servirem alimentos impróprios para consumo humano.

De acordo com o New York Post, Damas pede indenização pelas despesas médicas e pela perda de salário causada pelo afastamento do trabalho, além de juros, honorários advocatícios e custas judiciais.



