Reprodução asteroides

Agora o planeta Terra tem um novo satélite natural temporário, uma segunda lua. O pequeno asteroide foi capturado pela Terra no último mês de abril e será visível até dezembro deste ano.



Segundo os cientistas, a “mini lua”temporária tem cerca de dois metros de diâmetro e deve sair da órbita de influência da Terra após o período de visibilidade, quando passará a orbitar ao redor do sol.



O tamanho identificado é muito pequeno. Os pesquisadores que observavam o asteroide demoraram várias semanas para confirmar se era mesmo uma “mini lua”, um satélite inativo ou um fragmento dele. O nome científico dado ao objeto pelo Centro de Planetas Menores (Minor Planet Center) da União Astronômica Internacional, é "2026 QQ8".



Esta não é a primeira mini lua da história



O termo “mini lua”não é considerado uma nomeação oficial, mas já foi utilizado para resignar outros objetos naturais identificados na órbita da terra, como o 2006 RH120 e o 2020 CD3.



Em entrevista à CNN, o diretor do Centro de Planetas Menores, Matthew Payne, explica que é comum encontra r objetos naturais desse tipo na órbita da Terra. Segundo ele, esses corpos podem permanecer por semanas ou meses.



Payne explica que esses objetos geralmente passam despercebidos, o que torna seus registros pouco frequentes. Segundo ele, a maioria é muito pequena ou se desloca em alta velocidade, dificultando sua identificação.



Como foi identificada



O objeto foi detectado em agosto de 2026 pelo astrônomo Krisztián Sárneczky. Segundo ele, o objeto parecia como os outros asteroides próximos da terra, e sua característica única só ficou mais clara após cálculos orbitais precisos.



A origem natural do objeto ainda era uma dúvida, e só foi identificada depois que os cientistas observaram a influência da radiação solar no movimento do objeto ao longo de várias semanas.



Payne explicou à CNN que o objeto tem origem em uma área de investigação ativa. Segundo ele, porém, a maioria dos objetos identificados vem do cinturão de asteroides, região localizada entre as órbitas de Marte e Júpiter que abriga milhões de corpos rochosos de diferentes tamanhos que orbitam o Sol.



Atualmente, não há risco de que o asteroide 2026 QQ8 possa impactar o Planeta Terra.





