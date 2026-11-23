Reprodução/Clodoaldo Lopes/UFV/ Ololygon cataguas

Um canto diferente, ouvido perto de um riacho em Cataguases, na Zona da Mata de Minas Gerais, levou à descoberta de uma espécie de perereca até então desconhecida pela ciência. O animal, batizado de Ololygon cataguas, foi identificado após mais de uma década de pesquisas conduzidas com a participação de cientistas da Universidade Federal de Viçosa (UFV).

Tudo começou quando o pesquisador Clodoaldo Lopes, morador da cidade, percebeu que o som emitido pelo anfíbio não correspondia ao de outras espécies conhecidas na região. A observação despertou a suspeita de que poderia se tratar de um animal ainda não catalogado.

Entre 10 e 15 exemplares foram encaminhados à UFV. Os pesquisadores compararam características físicas, analisaram o canto e examinaram o material genético dos animais. Os resultados confirmaram que se tratava de uma nova espécie, descrita em artigo publicado na revista científica internacional Herpetologica.

A perereca foi encontrada em áreas de Mata Atlântica do distrito de Glória, e specialmente nas proximidades de riachos preservados. Até agora, sua ocorrência é conhecida apenas no município de Cataguases.

Perereca tem menos de 4 centímetros e marca entre os olhos

Apesar do tamanho pequeno, a espécie apresenta características que ajudam a diferenciá-la de outras pererecas do mesmo gênero.

Os machos medem entre 2,17 e 2,47 centímetros, enquanto as fêmeas são maiores, com comprimento entre 2,71 e 3,38 centímetros.

Entre os traços identificados estão o focinho arredondado e uma mancha semelhante à letra W na região entre os olhos. O canto, responsável por despertar a curiosidade inicial, também apresenta diferenças em relação ao de espécies próximas.

O nome científico Ololygon cataguas homenageia tanto o município onde o animal foi encontrado quanto os indígenas cataguás, que habitaram a região.

A identificação amplia o conhecimento sobre os anfíbios da Mata Atlântica, bioma que ainda abriga espécies pouco estudadas, mesmo em áreas relativamente próximas de cidades e comunidades rurais.

Descoberta abre caminho para novas pesquisas

Os cientistas ainda precisam investigar aspectos do comportamento, da alimentação e da reprodução da Ololygon cataguas.

Uma das hipóteses é que a espécie dependa de riachos com água limpa e de condições ambientais específicas para completar seu ciclo de vida. Os registros científicos conhecidos estão concentrados em áreas de Cataguases situadas entre 425 e 820 metros de altitude.

A distribuição restrita também exige atenção. Como o animal ainda não foi encontrado fora do município, novas pesquisas serão necessárias para determinar a extensão de seu habitat e avaliar possíveis ameaças.

O trabalho mostra como uma observação aparentemente simples pode resultar em uma descoberta científica. Neste caso, foi preciso ouvir algo diferente em meio aos sons da mata para começar uma investigação que duraria mais de dez anos.