Reprodução Barco é encontrado no Pará com vários corpos em decomposição

A Polícia Federal (PF) identificou seis das nove pessoas encontradas mortas em um barco à deriva no litoral de Bragança, no Pará, em abril de 2024. As vítimas eram migrantes da Mauritânia e do Mali que tentavam chegar à Espanha. O resultado de mais de dois anos de investigação foi divulgado neste domingo (22), em reportagem do Fantástico, da TV Globo, realizada em parceria com a agência Associated Press.

A identificação foi formalizada em 9 de outubro, após uma equipe brasileira viajar à África para coletar material genético de familiares. Três corpos continuam sem identidade confirmada. Os parentes das vítimas identificadas agora poderão solicitar a repatriação dos restos mortais, sepultados em Belém.

Os seis homens identificados são B oubou Hassane Sokhanna, Demba Saloum Sokhonna, Moctar Chamekh Mory, Diaguily Malamine Camara, Sidy Cissé e Souleimane Gassama.

A embarcação partiu de Nouadhibou, na Mauritânia, em 23 de janeiro de 2024, com destino às Ilhas Canárias, território espanhol próximo à costa africana. Durante a travessia, perdeu o motor e o leme e ficou à deriva no Oceano Atlântico.

Empurrado pelas correntes marítimas, o barco percorreu aproximadamente 4 mil quilômetros até ser encontrado por pescadores em 13 de abril daquele ano. Oito corpos estavam no interior da embarcação e um nono foi localizado na água.

Peritos viajaram à África para identificar vítimas

Documentos, bilhetes escritos à mão e celulares encontrados no barco ajudaram a reconstruir a viagem. Entre os registros recuperados estavam vídeos feitos pelos ocupantes e tentativas de pedir socorro.

Em junho deste ano, o perito criminal federal Alexandre Deitos viajou à Mauritânia acompanhado da jornalista Renata Brito, da Associated Press. A equipe percorreu cidades e comunidades do interior em busca de familiares dos desaparecidos.

A investigação reuniu material genético de 29 famílias para comparação com os corpos encontrados no Brasil. Em um dos casos, radiografias antigas de uma cirurgia no tornozelo ajudaram a confirmar a identidade de Sidy Cissé.

A confirmação também chegou à família de Souleimane Gassama, que deixou a esposa, Kadiatou Gassama, e seis filhos. Durante a reportagem, ela pediu que o corpo do marido fosse levado de volta à Mauritânia.

"Queria que pudessem trazer o corpo dele de volta. Pelos meus filhos, por mim, para ter um pouco de paz no coração", afirmou.

Número de passageiros ainda é desconhecido

A investigação reuniu uma lista com 42 nomes de pessoas que poderiam estar na embarcação. A Polícia Federal, porém, não conseguiu determinar quantos passageiros iniciaram a viagem.

Os exames apontaram fome e desidratação como prováveis causas das mortes. Segundo os investigadores, corpos de passageiros que morreram durante a travessia podem ter sido lançados ao mar pelos sobreviventes.

A rota entre a África Ocidental e as Ilhas Canárias é uma das utilizadas por migrantes que tentam chegar à Europa. Dados da Organização Internacional para as Migrações (OIM) indicam que 62 naufrágios foram registrados nesse trajeto em 2024, com 1.070 mortos ou desaparecidos.

A Polícia Federal ainda precisa esclarecer a identidade dos três corpos restantes. Para as famílias dos seis homens reconhecidos, o próximo passo depende dos procedimentos diplomáticos necessários para levar os restos mortais de volta aos países de origem.