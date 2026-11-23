reprodução/Polícia Civil Justiça mantém presa madrasta suspeita de torturar enteadas

A Justiça decretou a prisão preventiva de uma mulher de 41 anos suspeita de torturar as duas enteadas, de 15 e 18 anos, em Vicentina, no Mato Grosso do Sul. A investigada havia sido presa em flagrante na terça-feira (17), após as jovens denunciarem anos de agressões físicas e psicológicas ao Conselho Tutelar. Ela foi transferida para um presídio feminino.

Segundo a Polícia Civil, a irmã mais velha relatou sofrer violência desde os oito anos, enquanto a adolescente mais nova afirmou que as agressões começaram quando tinha 12. As duas viviam sob ameaças e tinham o contato com pessoas de fora da residência restringido.

Entre os episódios relatados, a madrasta teria cortado parte do tecido localizado sob a língua de uma das enteadas, conhecido como frênulo lingual, além de obrigá-la a ingerir sabão à base de soda e colocar pimenta em sua boca.

As vítimas também denunciaram agressões com cintas, alicates, colheres de pau e fios de carregadores. Os castigos incluíam confinamento em um quarto escuro. Conforme a polícia, as jovens apresentavam marcas e cicatrizes pelo corpo.

Carta escondida ajudou a revelar as agressões

Uma das jovens chegou a escrever uma carta escondida para contar à irmã sobre a violência que sofria dentro de casa. De acordo com os investigadores, as ameaças e as restrições de contato eram usadas para impedir que as agressões fossem denunciadas.

O caso chegou à Polícia Civil depois que uma das vítimas foi novamente agredida e ameaçada, poucas horas antes de procurar o Conselho Tutelar.

Após receber as informações, policiais da Delegacia de Vicentina localizaram a madrasta e efetuaram a prisão em flagrante.

A mulher foi autuada por suspeita de tortura-castigo, crime previsto na Lei nº 9.455/1997. Ela permaneceu em silêncio durante o depoimento inicial, segundo informações divulgadas pela imprensa regional.

Na quinta-feira (19), a Justiça determinou a conversão da prisão em flagrante para preventiva, mantendo a investigada detida enquanto o caso é apurado.

O pai das jovens, um comerciante da cidade, afirmou em uma publicação nas redes sociais que desconhecia as agressões atribuídas à esposa, pois trabalhava fora de casa.

Não há confirmação de que ele seja investigado por participação nos crimes.