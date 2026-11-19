Reprodução Líderes mundiais

Os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, da Rússia, Vladimir Putin, e da China, Xi Jinping , iniciaram nesta quinta-feira (19) uma reunião trilateral histórica em Shenzhen, no sul da China. O encontro reúne, pela primeira vez em uma mesma cúpula, os líderes das três maiores potências nucleares do mundo e ocorre paralelamente à reunião da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec).

A reunião é considerada um marco diplomático diante do peso político, militar e econômico dos três países no cenário internacional. Entre os principais assuntos previstos estão a guerra entre Rússia e Ucrânia, o controle de armas nucleares e a estabilidade das relações entre as potências.

Antes da conversa conjunta, Trump participou de reuniões bilaterais com Xi Jinping e Vladimir Putin. O presidente americano também classificou o encontro trilateral como uma vitória diplomática, mesmo antes de sua realização.

Guerra na Ucrânia está entre os principais assuntos

Um dos temas centrais da reunião é a guerra na Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022 após a invasão russa. Trump afirmou que pretende trabalhar com os dois líderes para buscar uma solução para o conflito.

A participação de Putin nas conversas coloca em evidência o papel da Rússia nas negociações internacionais. Já a China mantém relações econômicas e diplomáticas próximas com Moscou, o que pode conferir ao governo de Xi Jinping influência nas possíveis tentativas de negociação.

Em conversa anterior com Trump, Putin também abordou o conflito. Segundo Yuri Ushakov, assessor de política externa do Kremlin, o presidente russo deixou o encontro bilateral com o americano em excelente humor. A reunião durou aproximadamente 40 minutos.

Apesar das expectativas diplomáticas, analistas avaliam que é improvável que a cúpula resulte imediatamente em grandes acordos, diante das divergências entre os três governos.

Controle de armas nucleares também está na pauta

Outro assunto importante é a possibilidade de estabelecer novos compromissos para limitar os arsenais nucleares dos três países.

Trump defende a construção de um acordo que envolva Estados Unidos, Rússia e China. A discussão ganhou importância após o fim, em fevereiro de 2026, do tratado Novo START, que estabelecia limites para os arsenais nucleares estratégicos de Washington e Moscou.

A inclusão da China nas negociações representa um desafio adicional. Pequim tem ampliado seu arsenal nuclear nos últimos anos, enquanto os Estados Unidos e a Rússia ainda concentram os maiores estoques dessas armas.

Entretanto, a possibilidade de um novo entendimento enfrenta obstáculos. As diferenças sobre segurança internacional e os interesses estratégicos de cada governo dificultam a construção de compromissos comuns.





Reunião também envolve interesses econômicos

Além das questões militares e diplomáticas, os interesses comerciais também devem influenciar as conversas.

Trump e Xi Jinping têm buscado administrar as tensões comerciais entre Estados Unidos e China, especialmente em relação às tarifas, às exportações e ao fornecimento de minerais estratégicos.

A disputa tecnológica entre os dois países também está entre os pontos de atenção, principalmente diante da importância dos semicondutores e dos minerais de terras raras para a indústria global.

Para Putin, a reunião representa uma oportunidade de fortalecer a posição internacional da Rússia e discutir possíveis caminhos para reduzir o isolamento econômico imposto pelas sanções ocidentais.

Embora os três presidentes tenham demonstrado disposição para o diálogo, as diferenças entre suas agendas tornam incerto o resultado prático da cúpula.