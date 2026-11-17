Agência Brasil Presidiário usava celular para praticar abuso sexual infantojuvenil

Policiais federais fizeram, nesta terça-feira (17), operação para reprimir o uso de um aparelho celular por um presidiário no complexo penitenciário de Gericinó (Bangu), na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro.

O homem é acusado de usar o equipamento para aliciar e constranger crianças e adolescentes, para assim obter e disseminar imagens de cenas de abuso sexual infantojuvenil.

A ação, que resultou na apreensão do celular, no presídio Nelson Hungria (Bangu 7), contou com o apoio da Secretaria Estadual de Polícia Penal, que administra a unidade.

O investigado é suspeito de praticar pelo menos 68 condutas criminosas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, como publicar e armazenar na rede mundial de computadores arquivos contendo violência sexual contra crianças e adolescentes.

Mesmo depois de denunciado à Justiça, o homem, que tinha prisão preventiva decretada, continuou mantendo contato com crianças e adolescentes, através do celular (cujo uso é proibido dentro da prisão) e usando manipulação psicológica contra elas.





A Polícia Federal (PF) divulgou, por meio de nota, um alerta aos responsáveis pelas crianças e adolescentes, destacando a importância de orientar os filhos sobre possíveis abusos sexuais nos mundos virtual e físico.

Conversar abertamente sobre os perigos do mundo virtual, explicar como utilizar redes sociais, jogos e aplicativos de forma segura e acompanhar de perto as atividades online dos jovens são medidas essenciais de proteção. Estar atento a mudanças de comportamento, como isolamento repentino ou segredo em relação ao uso do celular e do computador, pode ajudar a identificar situações de risco. É igualmente importante ensinar às crianças e adolescentes como agir diante de contatos inadequados em ambientes virtuais, reforçando que podem e devem procurar ajuda. destaca a nota da PF



