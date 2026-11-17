PCGO Equipes policiais, suspeitos detidos e materiais fotografados durante a 22ª fase da Operação Destroyer

A Polícia Civil de Goiás anunciou o cumprimento de 111 mandados em duas operações contra o tráfico de drogas nesta terça-feira (17). Na nova fase da Operação Destroyer, policiais encontraram armas de fogo e drogas durante as buscas, segundo o delegado Humberto Soares, da Delegacia de Santa Helena de Goiás. A segunda operação, batizada de Fluxo Reverso, é conduzida pela Draco.

Segundo Soares, a análise de dados de celulares ajudou os investigadores a identificar suspeitos de envolvimento com o tráfico e o comércio ilegal de armas. Com base nas informações obtidas, a polícia pediu as prisões à Justiça. O delegado afirmou que os presos foram encaminhados a unidades prisionais. Ele não detalhou quantas pessoas foram presas nem a quantidade de armas e drogas apreendidas.

Batizada de “The Breach – Fase II: Tentáculos”, a ação teve alvos em Rio Verde, Santa Helena de Goiás, Quirinópolis, Goiânia, Aparecida de Goiânia, Abadia de Goiás, Goianira, Itaberaí, Acreúna, Castelândia e Montividiu. Também houve diligências na cidade do Rio de Janeiro e em Santos (SP).

A Operação Fluxo Reverso foi deflagrada no mesmo dia pela Delegacia Estadual de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco).

Como começou a Destroyer

A Operação Destroyer começou em fevereiro de 2026 para desarticular organizações criminosas. As primeiras ações se concentraram em Goiânia, na região metropolitana e em Rio Verde. Em abril, a Polícia Civil informou que as quatro primeiras fases haviam resultado em 129 prisões e mais de R$ 235 milhões em bens e valores bloqueados ou sequestrados.

Em maio, a primeira etapa da “The Breach” cumpriu 62 mandados em oito cidades goianas. Em outubro, a Operação Excidium , 19ª fase da Destroyer, mirou um grupo que, segundo a polícia, vendia drogas pelas redes sociais e usava aplicativos de mensagens para alertar integrantes sobre a presença de policiais.







