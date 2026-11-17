Reprodução/Youtube Ex-governador de São Paulo, João Doria

O ex-governador de São Paulo João Doria recebeu pagamentos de R$ 220 mil por mês por serviços de consultoria prestados ao Banco Master, comandado à época por Daniel Vorcaro. O acordo foi firmado em 2022, quatro meses depois de Doria deixar o governo paulista. As informações foram reveladas por mensagens encontradas no celular do banqueiro, apreendido pela Polícia Federal (PF) e obtidas pelo UOL.

As conversas mostram que a relação entre os dois envolvia não apenas a contratação de serviços de consultoria, mas também a aproximação com autoridades, empresários e representantes de instituições. Em julho de 2022, por exemplo, Doria se comprometeu a conversar com Roberto Campos Neto, então presidente do Banco Central (BC), sobre um assunto de interesse do Master.

Na ocasião, o ex-governador enviou a Vorcaro uma lista com seis encaminhamentos acertados após um almoço. Entre eles estavam a elaboração do contrato de consultoria, uma parceria de cinco anos entre o banco e o Lide, grupo empresarial fundado por Doria, e a articulação de encontros com representantes do setor financeiro.

Como começou a relação entre Doria e Vorcaro

Doria deixou o governo de São Paulo em 31 de março de 2022 para disputar a Presidência da República pelo PSDB. Antes disso, já havia estabelecido contato com Daniel Vorcaro.

Em 19 de abril daquele ano, o então pré-candidato recebeu o banqueiro para um jantar em sua residência, na capital paulista. O convite havia sido feito pela secretária de Doria.

Um mês depois, em 19 de maio, os dois voltaram a se encontrar, dessa vez na casa de Vorcaro. Na manhã seguinte, o ex-governador agradeceu pelo jantar e demonstrou confiança no projeto que discutiam.

Doria desistiu da candidatura presidencial em 23 de maio, quatro dias depois do encontro. Naquela noite, Vorcaro enviou uma mensagem oferecendo apoio irrestrito ao ex-governador e manifestando o desejo de que os dois permanecessem ainda mais próximos.

Doria respondeu que a desistência permitiria colocar ainda mais energia no projeto conjunto.

Três dias depois, em 26 de maio, os dois combinaram outro jantar. Doria sugeriu que Vorcaro também se reunisse com Johnny, filho do ex-governador, e Célia Pompeia, executiva do Grupo Doria que posteriormente trataria dos pagamentos.

Mensagens mostram articulação com Banco Central

Um dos episódios destacados nas conversas ocorreu em 21 de julho de 2022. Depois de um almoço com Vorcaro, Doria enviou uma mensagem enumerando seis compromissos.

Entre eles, afirmou que conversaria com Roberto Campos Neto, então presidente do Banco Central, e apresentaria notícias ao banqueiro até o dia seguinte.

"Até amanhã falarei com Roberto Campos e darei notícias", escreveu.

Dias depois, Doria informou que já tinha boas notícias sobre o presidente do BC e pediu para conversar por telefone.

Na mesma relação de compromissos, o ex-governador mencionou a realização de uma reunião do Lide para definir uma aliança com o Master pelos cinco anos seguintes.

Também tratou do patrocínio de um seminário Brasil-Portugal e da organização de um jantar do banco em Nova York.

Banco Master patrocinou evento com ministros do STF

O Banco Master se tornou o principal patrocinador de uma conferência do Lide realizada em Nova York, em novembro de 2022.

Segundo as mensagens, em julho daquele ano Doria comemorou com Vorcaro a confirmação de cinco ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) no encontro, que tinha patrocínio da instituição financeira.

O evento aconteceu no Harvard Club, duas semanas depois do segundo turno das eleições presidenciais de 2022.

Nos meses seguintes, as conversas também registraram almoços relacionados à consultoria, apresentações de empresários a Vorcaro e a oferta de contatos com o embaixador brasileiro no Cazaquistão.

Como funcionavam os pagamentos a João Doria

O contrato de consultoria começou a ser discutido formalmente em julho de 2022, com previsão de vigência a partir de 1º de agosto.

Em 11 de agosto, Vorcaro confirmou por mensagem que o acordo seria assinado. Doria também cobrou a formalização do documento naquele período.

As notas fiscais eram emitidas pela D Advisors, consultoria ligada ao Grupo Doria. Inicialmente, os pagamentos eram realizados pelo Banco Master.

Em dezembro de 2022, Célia Pompeia procurou Vorcaro para saber com quem deveria tratar dos repasses. Em fevereiro de 2023, ela cobrou o pagamento de R$ 880 mil, valor que, segundo a mensagem, havia sido combinado com "JD".

A executiva informou que as notas fiscais já tinham sido encaminhadas por e-mail.

Em maio de 2023, as conversas passaram a mencionar um novo contrato da empresa de Doria, que seria pago pela Prime Aviation, companhia de táxi aéreo ligada a Vorcaro.

O valor mensal previsto permanecia em R$ 220 mil.

Doria propôs renovar contrato em 2024

As mensagens também mostram que a relação comercial continuou sendo discutida nos anos seguintes.

Em janeiro de 2024, Doria informou que a consultoria havia sido parcialmente interrompida e propôs retomar o trabalho.

Em novembro daquele ano, enviou uma minuta de renovação do contrato, com validade prevista até outubro de 2025.

Na mensagem, afirmou que o valor permaneceria o mesmo do acordo anterior, de R$ 220 mil mensais, e pediu que Vorcaro indicasse qual empresa seria responsável pela contratação.

Segundo Doria informou ao UOL, entretanto, esse novo instrumento não chegou a ser assinado.





O que João Doria diz sobre a relação com o Master

Procurado pela reportagem do UOL, João Doria afirmou que, em 2022 e 2023, não havia qualquer fator que pudesse ser considerado inadequado ou contrário aos princípios éticos na relação comercial com o Banco Master.

O ex-governador também mencionou que a instituição patrocinou, ao lado de outras empresas, dois eventos econômicos do Lide realizados na Europa, em parceria com UOL e Folha de S.Paulo.

Sobre a conversa envolvendo Roberto Campos Neto, Doria afirmou que o então presidente do Banco Central foi um dos participantes da conferência promovida pelo Lide em Nova York.

As mensagens foram obtidas pelo UOL a partir do celular de Daniel Vorcaro, apreendido pela Polícia Federal.