Reprodução / Redes Sociais Protesto renomeia SC-114 como ‘Rodovia dos buracos’

Um protesto chamou a atenção de motoristas que trafegam pela SC-114, entre Pouso Redondo e Taió, no Alto Vale de Santa Catarina . Um cartaz colocado sobre uma placa de sinalização atribuiu um novo apelido à rodovia: “Rodovia dos buracos”, em referência às más condições do pavimento.

A imagem foi compartilhada nesta segunda-feira (9) pelo perfil Pouso Redondo Mil Grau, nas redes sociais, após ser enviada por um seguidor. O registro repercutiu entre moradores e usuários da estrada, que enfrentam problemas ao longo do trajeto.

As falhas no asfalto representam mais do que um incômodo para quem utiliza a rodovia. Buracos e desníveis podem causar prejuízos aos veículos e comprometer a segurança dos motoristas, elevando o risco de acidentes.





Cartaz deverá ser retirado

Apesar de não configurar crime ou infração, a instalação do aviso não foi autorizada. Em manifestação sobre o caso, a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informou que o cartaz deverá ser removido.

O órgão também esclareceu que intervenções irregulares em placas de sinalização podem, em determinadas situações, resultar em multa. No entanto, ressaltou que essa possibilidade não se aplica ao episódio registrado na SC-114.