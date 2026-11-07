Divulgação / Prefeitura de Blumenau (SC) Luzes na Cidade, Blumenau SC

Um morador de Blumenau, em Santa Catarina, identificou um erro de ortografia em uma placa de trânsito instalada na rua Alfredo Kaestner. A sinalização indica incorretamente o nome do bairro Vorstadt, escrito como “Vorstard”. O registro chamou atenção pela diferença de apenas uma letra entre as duas grafias.

O problema foi comunicado às autoridades responsáveis pela manutenção da sinalização urbana. Um requerimento também foi protocolado junto à prefeitura para solicitar a substituição da placa por outra com o nome escrito corretamente. A expectativa é de que a troca seja realizada em breve.

Reprodução Redes Sociais Placa com erro em SC

O detalhe curioso é que a palavra Vorstadt existe no idioma alemão e tem um significado específico. O termo pode ser traduzido como “subúrbio” ou “bairro periférico”. A expressão é formada pela junção de vor, que significa “diante” ou “à frente”, e Stadt, que significa “cidade”.

Já “Vorstard” não possui significado em alemão. A inscrição na placa é simplesmente um erro de grafia, em que falta a letra “t” na palavra Stadt. Embora a diferença visual seja pequena, a sinalização acaba apresentando uma palavra inexistente no idioma.





Herança alemã em Blumenau

A confusão ganha um contexto por conta da história de Blumenau. A cidade foi fundada em 1850 pelo químico e farmacêutico alemão Hermann Bruno Otto Blumenau, que chegou à região acompanhado de outros 17 colonos, às margens do rio Itajaí-Açu.

A ocupação deu origem à Colônia São Paulo de Blumenau, que posteriormente se transformou no município que leva o sobrenome do fundador. Ao longo dos anos, a imigração alemã deixou marcas na identidade cultural da região, presentes na arquitetura, na gastronomia, nas tradições e nos sobrenomes de famílias locais.

Embora o português seja a língua predominante no cotidiano, o alemão e suas variantes históricas continuam presentes na memória cultural de parte da população. É nesse contexto que nomes de origem germânica, como Vorstadt, permanecem na identificação de bairros e espaços urbanos.