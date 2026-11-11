Reprodução/GOV Ministro dqa Justiça, Wellington Lima

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, pediu explicações ao diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, sobre a substituição de delegados que atuavam na investigação do Caso Master. O pedido foi formalizado por meio de um ofício enviado na terça-feira (10).

No documento, o ministro solicita esclarecimentos sobre o contexto e as circunstâncias que levaram às mudanças na equipe responsável pelo caso, que envolve suspeitas relacionadas ao Banco Master, instituição comandada pelo banqueiro Daniel Vorcaro.

A solicitação ocorre após o afastamento de dois delegados que ocupavam cargos de chefia na Coordenação-Geral de Repressão à Corrupção, Crimes Financeiros e Lavagem de Dinheiro (CGRC).

Delegados tiveram papel central na investigação

Os policiais Daniel Mostardeiro Cola e Wedson Cajé Lopes estavam entre os responsáveis pelas apurações envolvendo o Banco Master. Segundo informações divulgadas pela imprensa, os dois participaram da elaboração de três relatórios que identificaram conversas entre Daniel Vorcaro e ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Os documentos chamaram atenção por trazerem informações sobre contatos do banqueiro com integrantes da Corte. A produção dos relatórios também passou a ser um dos pontos de tensão dentro da Polícia Federal.

Chefia da PF determinou revisão de relatórios

Conforme informações divulgadas pela imprensa, Andrei Rodrigues teria demonstrado discordância em relação ao conteúdo dos relatórios e determinado que os documentos fossem refeitos pela área técnica da corporação.

A justificativa atribuída à chefia da PF foi de que os materiais teriam ultrapassado os limites de atuação da instituição.

Outra informação divulgada pela imprensa aponta que os delegados foram comunicados de que perderiam os cargos de chefia dois dias depois do protocolo dos relatórios.

Polícia Federal apresenta outra justificativa

A Polícia Federal, por sua vez, afirmou que as mudanças ocorreram em decorrência de uma reestruturação interna do setor.

Com o ofício encaminhado pelo ministro da Justiça, a direção da corporação deverá esclarecer os motivos que levaram à substituição dos investigadores e detalhar as circunstâncias das decisões.