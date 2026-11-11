Redação DW Diversos países no Caribe mantêm leis que criminalizam a homossexualidade

Um homem de Trinidad e Tobago venceu na terça-feira (10/11) um recurso judicial no Reino Unido pelo qual contestou a proibição de sexo consensual entre homens adultos na nação caribenha, uma legislação que remonta à época colonial.

O processo movido por Jason Jones, que é homossexual, durou quase uma década. Ele argumentou que a Lei de Crimes Sexuais de Trinidad e Tobago, colônia britânica até 1962, violava seus direitos fundamentais previstos na Constituição do país. "Discriminar alguém simplesmente por quem essa pessoa escolhe amar é simplesmente ridículo", disse Jones depois de a decisão ser proferida.

Ele inicialmente ganhou o caso no Tribunal Superior de Trinidad e Tobago, mas o governo e organizações religiosas conseguiram reverter parcialmente a decisão. Jones então levou o caso à mais alta instância de apelação da nação insular: o Conselho Privado, no Reino Unido.

O órgão, sediado em Londres, é a última instância de apelação para alguns países da Comunidade das Nações (a Commonwealth), uma aliança voluntária entre 56 países, que reúne ex-colônias britânicas sob a liderança do Reino Unido.

"Existência e identidade"

Um painel de cinco juízes acolheu por unanimidade o recurso de Jones e rejeitou um recurso cruzado do procurador-geral de Trinidad e Tobago.

Para os magistrados, duas seções da Lei de Crimes Sexuais de 1986 violam direitos fundamentais à vida privada e familiar, previstos pela Constituição de 1976 do país caribenho. Os trechos criminalizam a "sodomia" e a "indecência grave" entre casais do mesmo sexo.

O tribunal escreveu na sua decisão que os direitos e interesses de Jones em jogo "envolvem uma faceta particularmente importante de sua existência e identidade, uma vez que a capacidade de formar um relacionamento íntimo e amoroso com outra pessoa está no cerne do direito à vida privada e familiar".

As leis de repressão à homossexualidade de Trinidad e Tobago, que preveem até cinco anos de prisão, não foram aplicadas na história recente. Mas críticos argumentam que elas, ainda assim, servem para transmitir uma mensagem intimidadora.

Para o juiz Philip Sales, um dos autores da decisão, "leis que buscam criminalizar tais comportamentos não podem ser justificadas".

Crime do tempo colonial

As autoridades de Trinidad e Tobago argumentaram que, como as leis de 1986 foram aprovadas por supermaioria e constituíam penas criminais da época colonial (e, portanto, anteriores à Constituição), elas poderiam ser consideradas "lei existente" e prevalecer sobre os direitos constitucionais individuais em certas circunstâncias.

Mas os juízes do Conselho Privado concluíram que a chamada "ressalva" para esse status especial não havia sido cumprida. Ela só pode ser aplicada quando a lei em questão for considerada " razoavelmente justificável em uma sociedade que tem o devido respeito pelos direitos e liberdades do indivíduo."

Um dos advogados de Jones, Anand Ramlogan, é ex-procurador-geral de Trinidad e Tobago e argumentou contra essa posição no início do caso. "Os direitos constitucionais existem precisamente porque as maiorias nem sempre estão certas", disse Ramlogan. "Eles garantem que a dignidade e a igualdade de cada cidadão não sejam deixadas às marés cambiantes da opinião pública."

Jones fugiu da homofobia

Jason Jones tem 61 anos e se declara homossexual desde os 16 anos. Ele fugiu de Trinidad e Tobago em 1996 por causa da violência e da discriminação homofóbicas. Ele se descreveu como "um gay muito zangado" depois do que chamou de uma "vitória impressionante" na Justiça. Segundo ele, a sua indignação o ajudou a persistir no recurso judicial por tantos anos.

"A sociedade me tratou pior do que a um criminoso", disse ele. "Há uma sensação real de reparação com esta decisão. Finalmente, os tribunais estão vendo que precisam agir, porque nossos políticos são tão ineficazes."

Ele disse que se sentiu inspirado a se manifestar após perder amigos para o HIV e conhecer a cantora e compositora americana Nina Simone. Ela fez uma turnê de três semanas pela nação insular em 1984, quando ele tinha 19 anos. "Foi a Nina quem disse: 'Jason, saia dessa rocha e vá conhecer o mundo'", contou.

Caribe acompanha o caso

O caso era acompanhado de perto por ativistas ao redor do Caribe, já que leis de criminalização da homossexualidade continuam em vigor em vários outros países da região. É o caso de Granada, Jamaica, Trinidad e Tobago e São Vicente e Granadinas.

As Bahamas, por sua vez, descriminalizaram a homossexualidade em 1991. O Reino Unido revogou leis semelhantes nos territórios ultramarinos de Anguila, Ilhas Virgens Britânicas, Ilhas Cayman, Montserrat e Ilhas Turks e Caicos em 2001. Juízes em Barbados, Dominica, Santa Lúcia e Antígua e Barbuda também derrubaram recentemente legislações no mesmo sentido.

A descriminalização do sexo entre pessoas do mesmo sexo no Reino Unido aconteceu em 1967. Isto é, mais de quatro séculos depois de as chamadas leis contra a "sodomia" terem sido introduzidas no reinado de Henrique 7º e mais de um século depois das últimas execuções por esse ato.

ht/cn (AP, Reuters, DW)