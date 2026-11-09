Suspensão de multa no Free Flow termina 16 de novembro
EPR Paraná
Suspensão de multa no Free Flow termina 16 de novembro

Os motoristas que possuem débitos em sistemas de pedágio eletrônico têm até o próximo dia 16 de novembro para regularizar as passagens realizadas durante o período de transição estabelecido pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran). A partir de segunda-feira (17), voltam a valer integralmente os procedimentos de fiscalização previstos na regulamentação nacional, incluindo a possibilidade de multas para quem deixar de pagar a tarifa dentro do prazo estabelecido.

Com o fim da suspensão, motoristas que não utilizam tag eletrônica continuarão obrigados a quitar a tarifa em até 30 dias após a passagem pelo pedágio. O descumprimento do prazo poderá resultar em autuação de trânsito, conforme a legislação vigente.


Como consultar e pagar os débitos?

Desde 24 de agosto, o aplicativo CNH do Brasil permite consultar passagens registradas nos sistemas de pedágio eletrônico de todo o país. A ferramenta identifica a concessionária responsável e direciona o motorista ao canal adequado para realizar o pagamento.

Apesar de reunir as informações, o aplicativo não processa diretamente a quitação das tarifas. Para os trechos administrados por algumas concessionárias, a regularização deve ser feita pelo site Pedágio Digital, que também disponibiliza consulta e pagamento de débitos.

A plataforma reúne informações de diferentes concessionárias, incluindo Motiva, EcoRodovias, Concessionária Novo Litoral (CNL) e Concessionária Tamoios.

O que muda a partir de 17 de novembro?

Com o encerramento do período extraordinário, as regras nacionais de cobrança e fiscalização voltam a ser aplicadas integralmente. Na prática, os motoristas devem ficar atentos aos seguintes pontos:

  • O prazo excepcional para regularização de débitos termina em 16 de novembro;
  • As passagens pelos pórticos continuarão disponíveis para consulta;
  • Veículos sem tag deverão pagar a tarifa em até 30 dias após a passagem;
  • O não pagamento dentro do prazo poderá resultar em autuação de trânsito.
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