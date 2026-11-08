Reprodução Outback Steakhouse

Uma empresa responsável pela operação de restaurantes da rede Outback Steakhouse nos Estados Unidos entrou com pedido de recuperação judicial após fechar 13 unidades ao longo de 2026. A Cerca Trova Restaurant Group Holdings, conhecida comercialmente como Out West Restaurant Group, solicitou proteção contra falência pelo Capítulo 11 da legislação americana em 2 de novembro.

O processo envolve uma das principais operadoras independentes de franquias da rede, que ainda administra 61 restaurantes em cinco estados do Oeste dos Estados Unidos. A situação abriu caminho para uma possível aquisição das unidades pela Bloomin' Brands, controladora do Outback, que apresentou uma oferta inicial de US$ 26,3 milhões, o que equivale a aproximadamente R$ 141,5 milhões.

O pedido foi apresentado ao Tribunal de Falências do Distrito de Delaware. Apesar das dificuldades financeiras, a operadora pretende manter os restaurantes restantes em funcionamento enquanto o processo judicial estiver em andamento.

Por que a empresa responsável pelos restaurantes entrou em recuperação?

As dificuldades financeiras da Out West não começaram neste ano. Segundo documentos judiciais e informações publicadas pela Bloomberg, a companhia enfrenta problemas desde 2018, quando a redução do movimento de clientes começou a afetar o faturamento.

A situação piorou durante a pandemia de Covid-19. De acordo com documentos apresentados no processo, a receita da empresa caiu aproximadamente 35% em 2020.

Outro problema apontado pela operadora foi o aumento das despesas para manter os estabelecimentos funcionando. Entre os fatores estão os custos com alimentos, especialmente carne bovina, e com a contratação de funcionários.

A empresa também mencionou os reajustes do salário mínimo na Califórnia, estado onde está concentrada uma parcela expressiva de sua força de trabalho.

O endividamento aumentou consideravelmente nos últimos anos. Segundo a Bloomberg, as obrigações financeiras chegaram a aproximadamente US$ 449 milhões (R$ 2,34 bilhões), contra US$ 269 milhões (1,44 bilhão) no fim de 2020.

Quais restaurantes do Outback fecharam nos Estados Unidos?

Antes de entrar com o pedido de proteção contra falência, a Out West fechou dez restaurantes entre 11 e 25 de outubro. Outras três unidades já haviam encerrado as atividades no início de 2026.

Os estabelecimentos fechados apresentavam prejuízos ou não conseguiam gerar receita suficiente para cobrir despesas como aluguel e ocupação dos imóveis.

Os dez fechamentos de outubro foram distribuídos por quatro estados:

Arizona: Tucson e Mesa;

Califórnia: Buena Park, Valencia e Foothill Ranch;

Colorado: Colorado Springs, Highlands Ranch, Aurora e Littleton;

Nevada: Reno.

Essas 13 unidades não fazem parte da proposta de aquisição apresentada pela controladora da rede.

O que acontecerá com os 61 restaurantes restantes?

A Bloomin' Brands, empresa responsável pela marca Outback Steakhouse, apresentou uma proposta inicial de US$ 26,3 milhões (R$ 141,5 milhões) para adquirir os ativos da Out West, incluindo os restaurantes que continuam funcionando.

A oferta foi estruturada para participar do processo de venda supervisionado pela Justiça americana. Nesse modelo, a Bloomin' Brands atua como primeira proponente, estabelecendo um valor de referência que outros interessados poderão superar.

A negociação ainda depende de aprovação judicial e poderá receber propostas concorrentes. A aquisição dos estabelecimentos não está definitivamente concluída.

Além da oferta, a controladora se comprometeu a disponibilizar até US$ 5,5 milhões (R$ 29.590 milhões) em financiamento sem juros para ajudar a manter as atividades da franqueada durante a reorganização financeira. Os valores eventualmente utilizados serão descontados do preço proposto pela compra.

Outback Steakhouse também pediu recuperação judicial?

É importante diferenciar a situação da Out West da condição financeira da rede Outback Steakhouse como um todo.

O pedido de proteção contra falência foi apresentado por uma empresa independente que administra parte das franquias da marca nos Estados Unidos. A Bloomin' Brands, controladora do Outback, não entrou com pedido de recuperação judicial.

Em junho de 2026, a rede tinha aproximadamente 659 restaurantes no país. Desse total, 544 eram administrados diretamente pela controladora e 115 funcionavam por meio de franqueados.

A Bloomin' Brands também é proprietária de outras redes de restaurantes, como Carrabba's Italian Grill, Bonefish Grill e Fleming's Prime Steakhouse & Wine Bar.

Caso a compra seja aprovada, a empresa poderá assumir diretamente as 61 unidades que ainda pertencem à operação da Out West, ampliando o controle sobre os restaurantes da marca nos Estados Unidos.





O que significa o Capítulo 11 da lei americana

O Capítulo 11 é um mecanismo da legislação de falências dos Estados Unidos que permite a uma empresa reorganizar suas finanças enquanto continua operando sob supervisão judicial.

Na prática, o procedimento possibilita negociar dívidas com credores, reorganizar as atividades e até vender parte ou a totalidade dos ativos para tentar manter o negócio ou obter melhores condições para pagar as obrigações financeiras.

Embora seja frequentemente comparado à recuperação judicial brasileira, o Capítulo 11 possui regras próprias e não é exatamente o mesmo procedimento previsto na legislação do Brasil.

No caso da Out West, a intenção é manter os 61 restaurantes em funcionamento durante o processo, enquanto a Justiça supervisiona a negociação para a venda dos ativos.