Uma empresa responsável pela operação de restaurantes da rede Outback Steakhouse nos Estados Unidos entrou com pedido de recuperação judicial após fechar 13 unidades ao longo de 2026. A Cerca Trova Restaurant Group Holdings, conhecida comercialmente como Out West Restaurant Group, solicitou proteção contra falência pelo Capítulo 11 da legislação americana em 2 de novembro.
O processo envolve uma das principais operadoras independentes de franquias da rede, que ainda administra 61 restaurantes em cinco estados do Oeste dos Estados Unidos. A situação abriu caminho para uma possível aquisição das unidades pela Bloomin' Brands, controladora do Outback, que apresentou uma oferta inicial de US$ 26,3 milhões, o que equivale a aproximadamente R$ 141,5 milhões.
O pedido foi apresentado ao Tribunal de Falências do Distrito de Delaware. Apesar das dificuldades financeiras, a operadora pretende manter os restaurantes restantes em funcionamento enquanto o processo judicial estiver em andamento.
Por que a empresa responsável pelos restaurantes entrou em recuperação?
As dificuldades financeiras da Out West não começaram neste ano. Segundo documentos judiciais e informações publicadas pela Bloomberg, a companhia enfrenta problemas desde 2018, quando a redução do movimento de clientes começou a afetar o faturamento.
A situação piorou durante a pandemia de Covid-19. De acordo com documentos apresentados no processo, a receita da empresa caiu aproximadamente 35% em 2020.
Outro problema apontado pela operadora foi o aumento das despesas para manter os estabelecimentos funcionando. Entre os fatores estão os custos com alimentos, especialmente carne bovina, e com a contratação de funcionários.
A empresa também mencionou os reajustes do salário mínimo na Califórnia, estado onde está concentrada uma parcela expressiva de sua força de trabalho.
O endividamento aumentou consideravelmente nos últimos anos. Segundo a Bloomberg, as obrigações financeiras chegaram a aproximadamente US$ 449 milhões (R$ 2,34 bilhões), contra US$ 269 milhões (1,44 bilhão) no fim de 2020.
Quais restaurantes do Outback fecharam nos Estados Unidos?
Antes de entrar com o pedido de proteção contra falência, a Out West fechou dez restaurantes entre 11 e 25 de outubro. Outras três unidades já haviam encerrado as atividades no início de 2026.
Os estabelecimentos fechados apresentavam prejuízos ou não conseguiam gerar receita suficiente para cobrir despesas como aluguel e ocupação dos imóveis.
Os dez fechamentos de outubro foram distribuídos por quatro estados:
- Arizona: Tucson e Mesa;
- Califórnia: Buena Park, Valencia e Foothill Ranch;
- Colorado: Colorado Springs, Highlands Ranch, Aurora e Littleton;
- Nevada: Reno.
Essas 13 unidades não fazem parte da proposta de aquisição apresentada pela controladora da rede.
O que acontecerá com os 61 restaurantes restantes?
A Bloomin' Brands, empresa responsável pela marca Outback Steakhouse, apresentou uma proposta inicial de US$ 26,3 milhões (R$ 141,5 milhões) para adquirir os ativos da Out West, incluindo os restaurantes que continuam funcionando.
A oferta foi estruturada para participar do processo de venda supervisionado pela Justiça americana. Nesse modelo, a Bloomin' Brands atua como primeira proponente, estabelecendo um valor de referência que outros interessados poderão superar.
A negociação ainda depende de aprovação judicial e poderá receber propostas concorrentes. A aquisição dos estabelecimentos não está definitivamente concluída.
Além da oferta, a controladora se comprometeu a disponibilizar até US$ 5,5 milhões (R$ 29.590 milhões) em financiamento sem juros para ajudar a manter as atividades da franqueada durante a reorganização financeira. Os valores eventualmente utilizados serão descontados do preço proposto pela compra.
Outback Steakhouse também pediu recuperação judicial?
É importante diferenciar a situação da Out West da condição financeira da rede Outback Steakhouse como um todo.
O pedido de proteção contra falência foi apresentado por uma empresa independente que administra parte das franquias da marca nos Estados Unidos. A Bloomin' Brands, controladora do Outback, não entrou com pedido de recuperação judicial.
Em junho de 2026, a rede tinha aproximadamente 659 restaurantes no país. Desse total, 544 eram administrados diretamente pela controladora e 115 funcionavam por meio de franqueados.
A Bloomin' Brands também é proprietária de outras redes de restaurantes, como Carrabba's Italian Grill, Bonefish Grill e Fleming's Prime Steakhouse & Wine Bar.
Caso a compra seja aprovada, a empresa poderá assumir diretamente as 61 unidades que ainda pertencem à operação da Out West, ampliando o controle sobre os restaurantes da marca nos Estados Unidos.
O que significa o Capítulo 11 da lei americana
O Capítulo 11 é um mecanismo da legislação de falências dos Estados Unidos que permite a uma empresa reorganizar suas finanças enquanto continua operando sob supervisão judicial.
Na prática, o procedimento possibilita negociar dívidas com credores, reorganizar as atividades e até vender parte ou a totalidade dos ativos para tentar manter o negócio ou obter melhores condições para pagar as obrigações financeiras.
Embora seja frequentemente comparado à recuperação judicial brasileira, o Capítulo 11 possui regras próprias e não é exatamente o mesmo procedimento previsto na legislação do Brasil.
No caso da Out West, a intenção é manter os 61 restaurantes em funcionamento durante o processo, enquanto a Justiça supervisiona a negociação para a venda dos ativos.