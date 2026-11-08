Reprodução Cisam em Pará de Minas

O setor siderúrgico do Centro-Oeste de Minas Gerais enfrenta mais um fechamento de atividades. A Companhia Siderúrgica de Pará de Minas (Cisam) interrompeu a fabricação de aço na quinta-feira (5) e desligou 70 trabalhadores. A suspensão foi anunciada por tempo indeterminado e ocorre apenas dois dias depois de a Gerdau comunicar o fim da produção de aço em sua unidade de Divinópolis.

A decisão da Cisam foi atribuída a dificuldades no cenário econômico e no acesso a insumos necessários para manter a fabricação. Em comunicado, a companhia mencionou problemas no fornecimento de ferro-gusa, matéria-prima obtida a partir do minério de ferro e utilizada na produção de aço.

A empresa também informou que o sindicato dos trabalhadores recebeu aviso antecipado sobre a interrupção das atividades. Segundo a companhia, os direitos trabalhistas dos funcionários desligados serão respeitados.

Funcionários receberam aviso sobre encerramento das atividades

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que os empregados foram informados sobre a decisão. Durante a comunicação, um representante da siderúrgica explicou que a unidade passaria a funcionar apenas com uma equipe responsável pela manutenção.

"Estamos hibernando e, infelizmente, rescindindo o contrato com vocês", afirmou.

O representante também agradeceu aos funcionários e pediu desculpas pelos desligamentos. Na gravação, orientou os trabalhadores sobre os procedimentos necessários após a comunicação, incluindo encaminhamento ao setor de Recursos Humanos e realização de exames clínicos.

Até o anúncio, não havia uma data estabelecida para a retomada da produção.

Fechamento da Gerdau também afeta trabalhadores da região

A paralisação da Cisam acontece em meio à crise enfrentada por outra importante unidade industrial do Centro-Oeste mineiro. Em Divinópolis, a Gerdau anunciou o encerramento da fabricação de aço, decisão que também provocou demissões e mobilizou trabalhadores e autoridades locais.

A companhia justificou a medida pela perda de competitividade da unidade, relacionada aos custos do minério de ferro e ao avanço da entrada de aço importado no mercado brasileiro.

O Sindicato dos Metalúrgicos de Divinópolis informou que, das 400 demissões inicialmente previstas, 280 já tinham sido efetivadas. Outros 120 empregados receberam propostas para trabalhar em unidades diferentes da empresa, entre elas a de Ouro Branco, na região Central de Minas.

Apesar da interrupção da fabricação de aço, a Gerdau se comprometeu a preservar algumas atividades em Divinópolis. Os setores de mecânica, logística e laminação devem continuar funcionando.





Câmara de Divinópolis prepara debate sobre situação da siderúrgica

O futuro da unidade da Gerdau será discutido em uma audiência pública marcada para 13 de novembro, na Câmara Municipal de Divinópolis. O encontro pretende reunir representantes e discutir alternativas para evitar a saída da empresa da cidade.

Também existem articulações políticas para levar o assunto ao governo estadual e ao vice-presidente Geraldo Alckmin, em busca de medidas que possam reverter a decisão.

A suspensão das atividades da Cisam em Pará de Minas acrescenta mais um episódio de preocupação para o setor metalúrgico mineiro, que enfrenta dificuldades relacionadas ao abastecimento de insumos e à competitividade da produção nacional.