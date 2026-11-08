Reprodução Carro cai em lago às margens de estrada rural em Barra Mansa (RJ)





Dez pessoas morreram após um carro capotar e cair dentro de um lago na madrugada deste domingo (08), em Barra Mansa, no Sul do Rio de Janeiro, segundo informações do portal "G1". Entre as vítimas estão quatro crianças, incluindo um bebê. O acidente aconteceu na Estrada Fazenda Santa Catarina, na localidade de Ataulfo de Paiva.



Segundo informações da Polícia Militar, o veículo foi encontrado dentro do lago após uma pessoa que passava pela região perceber o automóvel submerso e acionar o socorro. O solicitante não soube informar há quanto tempo o carro estava na água.

As vítimas são um bebê do sexo feminino, uma menina, dois meninos, quatro mulheres e dois homens. Até a última atualização das informações, nenhuma delas havia sido oficialmente identificada.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para a ocorrência e retiraram os dez corpos da água. A perícia foi realizada no local, e as vítimas foram encaminhadas ao Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda.

Polícia investiga circunstâncias do acidente

O caso foi registrado na delegacia de Barra Mansa como morte por afogamento, com suspeita inicial de acidente. A Polícia Civil investiga o que provocou a saída do veículo da estrada e a queda no lago.

O automóvel foi identificado como uma Chevrolet Captiva prata. Durante a ocorrência, policiais encontraram uma carteira de identidade e um título de eleitor, que foram apreendidos para auxiliar na identificação das vítimas.

De acordo com as informações preliminares da investigação, o trecho onde ocorreu o acidente não possui iluminação pública e não foram identificadas câmeras de segurança visíveis nas proximidades.

As circunstâncias da tragédia ainda serão esclarecidas. A identificação dos ocupantes também faz parte do trabalho da Polícia Civil.