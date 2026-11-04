Reprodução Peixe-leão se espalhou rapidamente pelo litoral do Norte e Nordeste do Brasil e há risco de que a espécie se estenda por boa parte do litoral brasileiro, incluindo São Paulo , Paraná e norte de Santa Catarina

Na segunda-feira (02), um grupo de pescadores identificou um exemplar de peixe-leão, espécie exótica e invasora, em Itacaré, no litoral Sul da Bahia, conforme a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

O animal tem origem noe ameaça a biodiversidade da região, incluindo pesca e turismo. A espécie tem expandido sua presença na costa brasileira e traz uma série de preocupações às autoridades.

Isso porque o peixe-leão não tem predadores naturais no Atlântico, podendo se reproduzir livremente enquanto ataca filhotes de outras espécies e crustáceos. Essa nova população invasora pode iniciar um desequilíbrio, que prejudicaria pesca e o turismo no estado.

Segundo a Prefeitura Municipal de Itacaré, a orientação é não tocar, não manipular nem capturar o animal. Caso um exemplar seja avistado, se deve comunicar o Instituto Do Meio Ambiente E Recursos Hídricos () por meio do número (71) 99671-3998.

Registrar localização, data e hora da ocorrência pode ajudar as autoridades a entender a dimensão da presença da espécie.





Veneno do peixe-leão

A espécie possui 18 espinhos venenosos espalhados pelo corpo que injetam toxinas nocivas à saúde humana. Ao perfurar a pele, o veneno provoca dor imediata e intensa, inchaço, vermelhidão, febre, náuseas, vômitos e diarreia.

Embora fatalidades diretas sejam raras, as complicações podem ser graves e levar a convulsões, paradas cardíacas ou desmaios, a exemplo de um pescador no Ceará que precisou de internação hospitalar após pisar em um exemplar.

Além disso, mesmo quando o peixe-leão é encontrado morto, seus espinhos permanecem carregados de veneno e continuam oferecendo perigo de envenenamento ao toque.

Originário dos oceanos Índico e Pacífico, o peixe-leão (Pterois volitans) é uma espécie invasora que se espalhou rapidamente pelo litoral do Norte e Nordeste do Brasil.

Há risco de que a espécie se estenda por boa parte do litoral brasileiro, incluindo São Paulo , Paraná e norte de Santa Catarina, cobrindo toda Costa Leste brasileira praticamente.