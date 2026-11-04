Reprodução/White House Donald Trump disse à jornalistas que republicanos teriam vencido se ele estivesse na disputa

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reconheceu nesta quarta-feira (04) que a guerra contra o Irã pode ter contribuído para o resultado desfavorável dos republicanos nas eleições de meio de mandato, realizadas na terça-feira (03).

Em seu primeiro pronunciamento após a votação, durante uma cerimônia no local em que é construído um novo salão de festas na Casa Branca, Trump também afirmou que teria vencido se seu nome estivesse nas urnas e disse que não conseguiu transferir sua popularidade aos candidatos do partido.

Ao responder a perguntas de jornalistas, o republicano admitiu que o conflito provocou um aumento no preço da gasolina, mas defendeu a continuidade da ofensiva.

É em grande parte verdade, porque fez a gasolina subir um pouco no curto prazo. Mas, ao mesmo tempo, se tivesse que fazer de novo, teria que fazer, porque, a longo prazo, é a única resposta. Não se pode permitir que o Irã tenha uma arma nuclear Donald Trump, presidente dos Estados Unidos.









Derrota nas urnas

A apuração parcial divulgada até as 11h desta quarta-feira (04) apontava vantagem dos democratas nas disputas pelo Senado e pela Câmara dos Representantes.

No Senado, os democratas somavam 54 cadeiras, contra 44 dos republicanos. Na Câmara, o partido contabilizava 228 vagas, enquanto os adversários tinham 139.

Questionado sobre a derrota de candidatos republicanos, Trump afirmou que sua presença nas cédulas teria mudado o resultado. O presidente também mencionou os 30 comícios que fez pelo país durante a campanha e a participação do público nos eventos.

Apesar do resultado, Trump disse não estar preocupado com a possibilidade dos democratas ameaçarem sua administração. Ele também declarou que pretende manter o diálogo com os opositores, desde que não adotem uma postura que, segundo ele, prejudique o governo.

Se eu estivesse na disputa, teríamos vencido. Vocês viram as pessoas, milhares e milhares em todos os comícios. Mas não foi possível transferir esse amor aos candidatos. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos.









Obras na Casa Branca

Trump dedicou parte do pronunciamento às obras realizadas na sede do governo estadunidense. O presidente afirmou que a fachada da Casa Branca estava em más condições e que parte dos acabamentos e das janelas precisava ser recuperada.

Além das intervenções na fachada, Trump defendeu a construção do novo salão de festas na Casa Branca. Segundo o presidente, o espaço é necessário para receber eventos de maior porte, já que o atual East Room comporta cerca de 200 pessoas. O novo salão deverá ter capacidade para até 650 convidados sentados, mais que o triplo do maior espaço atual, e substituirá as tendas montadas do lado de fora para recepções formais.

O projeto foi anunciado oficialmente em julho de 2025, inicialmente com a promessa de que a construção não afetaria a estrutura original da residência presidencial. No entanto, a demolição de partes da Ala Leste, onde ficará o novo salão, foi confirmada em outubro de 2025. A estrutura original foi construída em 1902 e passou por sua última grande modificação em 1942. A nova obra deverá ser concluída antes de 2029.