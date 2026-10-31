Reprodução Redes Sociais DJ Arana / Aeroporto de Congonhas

Um voo da Gol Linhas Aéreas c om destino a Brasília precisou interromper os procedimentos de decolagem e retornar ao pátio do Aeroporto de Congonhas , na zona sul de São Paulo, na sexta-feira (30). A manobra ocorreu após uma solicitação da Polícia Federal (PF), que realizou uma abordagem dentro da aeronave.

A ocorrência terminou com três integrantes da equipe do DJ Arana presos em flagrante por suspeita de uso de documentos falsos. O artista e outros três membros do grupo também foram retirados do avião e levados para prestar esclarecimentos, mas acabaram liberados.

Funcionários identificaram suspeita durante embarque

A irregularidade foi identificada por funcionários da própria companhia aérea durante o processo de embarque.

Dois produtores teriam apresentado documentos falsificados para conseguir entrar no voo. O terceiro homem preso é apontado como r esponsável por providenciar a falsificação do material.

Quando a Polícia Federal solicitou o retorno da aeronave, parte da equipe do DJ já estava acomodada no avião. O voo, identificado como G3 1408, precisou interromper o deslocamento e voltar à posição de estacionamento para que os policiais realizassem a abordagem.

Interceptação foi registrada em transmissão ao vivo

A movimentação chamou a atenção de quem acompanhava uma transmissão ao vivo do canal Golf Oscar Romeo Aviação, que registrou a comunicação entre os pilotos e a torre de controle.

Durante o diálogo, a tripulação recebeu a orientação para retornar ao pátio. Inicialmente, os profissionais demonstraram não saber o motivo da determinação.

Na sequência, a informação foi esclarecida pela comunicação de rádio: a Polícia Federal havia solicitado a interrupção do procedimento de decolagem.

DJ Arana foi liberado após prestar esclarecimentos

Além dos três produtores presos, o DJ Arana e outros três integrantes da equipe foram conduzidos para prestar esclarecimentos à Polícia Civil.

Após serem ouvidos, eles foram liberados, já que, segundo as informações divulgadas, não foram encontrados elementos que indicassem participação do grupo na fraude documental.

As investigações continuam para esclarecer as circunstâncias do caso e identificar a participação de cada envolvido.

Nas redes sociais, o DJ Arana publicou vídeos nos quais tratou o episódio como um mal-entendido. O artista afirmou que os compromissos profissionais serão mantidos e que a sua equipe jurídica cuida da situação.